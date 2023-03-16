«Мне было очень плохо»: Волочкова рассказала, как ей удалось справиться с депрессией

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Чтобы не было депрессии, нужно заниматься любимым делом, исполнять его профессионально и оставаться человеком при любых жизненных обстоятельствах. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова.

По ее словам, за всю жизнь у нее лишь раз был депрессивный фрагмент. Причина тому — отмена ряда концертов в связи с ковидными ограничениями, которые у дивы были запланированы по стране.

— Когда это случилось, мне было очень плохо, я даже обращалась за консультацией к психологу, — пояснила балерина.

Волочкова отметила, что сейчас у нее нет поводов для печали, поскольку она может снова путешествовать по стране и выступать перед любимой публикой.

— Запомните, что депрессии не бывает у тех людей, которые занимаются своим любимым делом, исполняют его профессионально, сохраняют лицо и остаются человеком при любых жизненных обстоятельствах, — добавила экс-прима Большого.

Собеседница «ВМ» отметила, что считает депрессию тяжелой болезнью, которая способна привести к пагубным привычкам, а в тяжелых случаях даже к летальному исходу.