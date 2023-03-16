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Профессор Добрецов пояснил, какие симптомы характерны для сибирской язвы

Ирина Игнатенко
Общество
Профессор Добрецов пояснил, какие симптомы характерны для сибирской язвы
Фото: Pixabay

Чем опасна сибирская язва и какие симптомы характерны для нее, рассказал доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой оториноларингологии Российского государственного социального университета Константин Добрецов.

Он пояснил, что заболевание проявляется на коже специфическими язвами — карбункулами — и выраженной интоксикацией. Источником заражения являются животные, которые заражаются, употребляя пищу или воду с содержанием спор сибирской язвы. В свою очередь люди позже заражаются при контакте с ними.

В тяжелых случаях инфекция может распространиться на дыхательные органы, сердечно-сосудистую систему и кишечник. При этом может образоваться отек легких и сепсис.

По словам Добрецова, лечение заключается в применении антибиотиков, гормонов и дезинтоксикационной терапии, передает МИР 24.

Власти Чувашии приняли все необходимые меры безопасности из-за заболевания двух человек сибирской язвой, сейчас устанавливаются причины возникновения болезни, сообщил ранее глава республики Олег Николаев, передает RT.

Советский и российский ученый, доктор биологических наук, профессор кафедры «Вирусология» Алексей Аграновский рассказал, откуда берется сибирская язва и как она распространяется.

В последнее время в различных точках мира специалисты фиксируют вспышки опасных заболеваний. Так, доктор медицинских наук, врач-терапевт Владислав Жемчугов рассказал «Вечерней Москве», чем людям грозит вирус Марбурга. Летальность этого заболевания без лечения составляет больше 80 процентов.

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