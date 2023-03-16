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Басманный районный суд заочно арестовал бывшего издателя «Медузы»* Илью Красильщика на два месяца. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 16 марта.

Срок заключения под стражу начнут исчислять с того момента, как Красильщика экстрадируют в Россию или задержат на территории РФ. Его обвиняют по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

Ранее стало известно, что 7 июля 2022 года Красильщика объявили в розыск. Позже, уже в начале 2023 года, деятельность самой «Медузы»* признали нежелательной на территории РФ.

*Издание признано в РФ СМИ-иноагентом.