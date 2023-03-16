Сотрудник управляющей компании ответит перед судом за смерть нескольких человек в Подольске

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В подмосковном Подольске перед судом предстанет женщина, ответственная за смертельное отравление двух местных жителей угарным газом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 16 марта.

Трагедия произошла в июне 2022 года. В квартире жилого дома в микрорайоне Львовский были обнаружены тела двух местных жителей. Причиной смерти назвали отравление газом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

В ходе расследования выяснилось, что за два месяца до трагедии в доме проводилась проверка дымоходов и вентиляционных каналов, которая показала нарушения: в вентканале одной из квартир отсутствовала тяга. Специалисты сообщили об этом начальнику производственного отдела управляющей компании, но женщина ничего с этим не сделала. Даже не сообщила в газовую службу о необходимости отключить газ до момента устранения неисправности.

— Уголовное дело с подписанным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, — резюмировала Врадий.

Другая трагедия произошла в Подольске в конце 2022 года. От отравления угарным газом пострадала целая семья. Три человека погибли, еще одного пострадавшего доставили в реанимацию.