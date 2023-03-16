Пожар произошел в квартире жилого дома в Подольске

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В Подольске произошел пожар в жилом доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в четверг, 16 марта.

По данным ведомства, возгорание произошло в квартире на 12-м этаже в жилом доме № 17 по Ленинградской улице в 11:02. Горели комната и балкон. Также огонь перекинулся на балкон квартиры сверху. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.

В 11:28 открытое горение было ликвидировано. На момент публикации сведений о пострадавших не поступало.

Другой пожар произошел в сауне спортивного клуба в центре Москвы. Из здания были эвакуированы десять человек.