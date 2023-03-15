Пожар произошел в сауне спортклуба в центре Москвы

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Москва, Николоямская улица, 36с1 Карта всех событий

В сауне спортклуба в центре столицы произошло возгорание. Об этом в среду, 15 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар случился в здании на Николоямской улице, 36, строение 1.

— Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Пожар ликвидирован, — уточнил источник «ВМ».

Сотрудники МЧС эвакуировали десять человек.

13 марта пожар произошел на складе на Зеленой улице в подмосковном Одинцове. У здания обрушилась кровля на площади 2000 квадратных метров. К тушению привлекли 83 человека и 23 единицы техники.

Недавно на юге столицы было зафиксировано возгорание в здании больницы. Инцидент произошел по адресу 5-й Донской проезд, дом 21а. Из окон здания шел густой черный дым. До прибытия сотрудников МЧС РФ было эвакуировано 25 человек. Данные о пострадавших не уточнялись.