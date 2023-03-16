Cтилист Ляпун назвала пять обувных трендов весны 2023 года

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Стилист-имиджмейкер Ирэн Ляпун назвала одни из самых актуальных моделей на весну 2023 года.

Остроносые сапоги и полусапоги долгое время казались довольно эксцентричными, но в этом сезоне они практически стали базовой обувью. Под остроносые казаки необязательно нужно надевать платья в цветок, джинсы и бахрому. Казаки подходят к легинсам, широким брюкам, юбкам любой длины, свитерам и жакетам.

На протяжении нескольких сезонов лоферы являются базовой обувью. Эта обувь отлично дополняет как деловой, так и повседневный образ.

Не имеет значения, высокие кеды или низкие, они по-прежнему остаются в моде и являются одной из самых удобных моделей обуви. Кеды удачно смотрятся и с джинсами, и с платьями, они хороши для повседневного образа.

Балетки возвращаются в моду, но в немного измененном формате. Стоит выбирать модели с ремешком или туфли, напоминающие пуанты.

Также Ирэн Ляпун призвала обратить внимание на кроссовки популярных спортивных брендов, которые подходят практически к любому гардеробу и выглядят стильно, передает издание «Профиль».

В свою очередь стилист Андрей Проявкин добавил, что весной стоит носить винтажные вещи. Например, бабушкина блуза с цветочным принтом — идеальный вариант для весны, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Весна наступает на пятки — до марта осталось всего несколько дней! Пора обратиться к сезонным трендам — вместе со стилистом и модельером Назом Маером закупаемся стильными вещами на все случаи жизни.