Тело стюардессы обнаружили в квартире в Подмосковье
В квартире жилого дома в подмосковных Химках обнаружено тело 28-летней стюардессы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 16 марта.
По данным собеседника «ВМ», тело обнаружила знакомая погибшей, в ванной комнате 15 марта и обратилась в полицию.
Сперва правоохранители рассматривали версию о самоубийстве, однако против этого говорят несколько подозрительных совпадений: в квартире не обнаружили предсмертную записку, а дверь в помещение была не заперта.
Экспертиза показала, что девушка скончалась около недели назад.
Другая трагедия произошла на юго-востоке Москвы. В квартире жилого дома обнаружили тела пенсионерки и ее сына.