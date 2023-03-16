Тело стюардессы обнаружили в квартире в Подмосковье

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В квартире жилого дома в подмосковных Химках обнаружено тело 28-летней стюардессы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 16 марта.

По данным собеседника «ВМ», тело обнаружила знакомая погибшей, в ванной комнате 15 марта и обратилась в полицию.

Сперва правоохранители рассматривали версию о самоубийстве, однако против этого говорят несколько подозрительных совпадений: в квартире не обнаружили предсмертную записку, а дверь в помещение была не заперта.

Экспертиза показала, что девушка скончалась около недели назад.

Другая трагедия произошла на юго-востоке Москвы. В квартире жилого дома обнаружили тела пенсионерки и ее сына.