«Пусть на небесах он будет молод»: Арзамасова сообщила о трагедии в семье
Актриса Елизавета Арзамасова поделилась с подписчиками своего микроблога новостью о семейной трагедии. Из жизни ушел дедушка артистки.
Родственник Арзамасовой умер в возрасте 90 лет. До очередного дня рождения он недожил пару месяцев — в мае ему мог бы исполниться 91 год.
— Это была большая гармоничная жизнь в любви и труде. Пусть там, на небесах, он всегда будет молод и здоров, — подписала Арзамасова снимок дедушки в молодости в социальных сетях.
Актриса заверила, что будет помнить родственника всегда.
«Экранная бабушка» Арзамасовой Ольга Волкова, которая работала с артисткой в сериале «Папины дочки», с удовольствием снялась с ней в кино вновь. Актрисы встретились на съемочной площадке комедии «Проклятый чиновник». Волкова тогда пошутила, что скоро станет прабабушкой — на тот момент Арзамасова ждала ребенка.