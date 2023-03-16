Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Пусть на небесах он будет молод»: Арзамасова сообщила о трагедии в семье

Полина Пашкина
Общество
«Пусть на небесах он будет молод»: Арзамасова сообщила о трагедии в семье
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась с подписчиками своего микроблога новостью о семейной трагедии. Из жизни ушел дедушка артистки.

Родственник Арзамасовой умер в возрасте 90 лет. До очередного дня рождения он недожил пару месяцев — в мае ему мог бы исполниться 91 год.

— Это была большая гармоничная жизнь в любви и труде. Пусть там, на небесах, он всегда будет молод и здоров, — подписала Арзамасова снимок дедушки в молодости в социальных сетях.

Актриса заверила, что будет помнить родственника всегда.

«Экранная бабушка» Арзамасовой Ольга Волкова, которая работала с артисткой в сериале «Папины дочки», с удовольствием снялась с ней в кино вновь. Актрисы встретились на съемочной площадке комедии «Проклятый чиновник». Волкова тогда пошутила, что скоро станет прабабушкой — на тот момент Арзамасова ждала ребенка.

Знаменитости Лиза Арзамасова Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Все мнения
О проекте