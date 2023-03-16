Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кирпич натуральных оттенков используют для отделки дома по реновации в Кузьминках

Полина Пашкина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Кирпич натуральных оттенков используют для отделки дома по реновации в Кузьминках
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, улица Шумилова, 24 Карта всех событий

В отделке фасадов дома, который построят по программе реновации в районе Кузьминки, применят кирпич натуральных оттенков. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Жилой комплекс расположится по адресу улица Шумилова, владение № 24. Его общая площадь составит 53 тысячи квадратных метров. Для отделки фасадов используют керамический кирпич светлого и коричневого цветов.

Комплекс из шести секций построят так, чтобы сформировать приватное пространство двора без машин. Все желающие смогут припарковать автомобили на подземном паркинге, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Еще один дом по программе реновации появится в районе Перово. Пять секций переменной этажности взведут в форме буквы «п» вокруг благоустроенного двора, где сделают детские и спортивные площадки.

В Бабушкинском районе построят дом по реновации, рассчитанный на 408 квартир. 87 из них будут однокомнатными, 280 — двухкомнатными и 41 — трехкомнатная.

Строительство Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Все мнения
О проекте