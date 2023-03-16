Кирпич натуральных оттенков используют для отделки дома по реновации в Кузьминках

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, улица Шумилова, 24 Карта всех событий

В отделке фасадов дома, который построят по программе реновации в районе Кузьминки, применят кирпич натуральных оттенков. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Жилой комплекс расположится по адресу улица Шумилова, владение № 24. Его общая площадь составит 53 тысячи квадратных метров. Для отделки фасадов используют керамический кирпич светлого и коричневого цветов.

Комплекс из шести секций построят так, чтобы сформировать приватное пространство двора без машин. Все желающие смогут припарковать автомобили на подземном паркинге, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Еще один дом по программе реновации появится в районе Перово. Пять секций переменной этажности взведут в форме буквы «п» вокруг благоустроенного двора, где сделают детские и спортивные площадки.

В Бабушкинском районе построят дом по реновации, рассчитанный на 408 квартир. 87 из них будут однокомнатными, 280 — двухкомнатными и 41 — трехкомнатная.