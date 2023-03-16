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Приметы и советы

«Все очень просто»: Мартиросян назвал причину ухода из Comedy Club

Евгений Жуков
Общество
«Все очень просто»: Мартиросян назвал причину ухода из Comedy Club
Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Звезда телеканала ТНТ, популярный телеведущий Гарик Мартиросян заявил, что не участвует в культовом шоу Comedy Club с 2017 года. Недавно шоумен объяснил причину прекращения своей деятельности в этой юмористической передаче.

— И тут все очень просто, нет никаких секретных, подковерных историй. Просто в какой-то момент я понял, что… вырос, — признался Мартиросян.

Он также добавил, что тот стиль комедии, который превалирует в шоу, ему уже не подходит. В настоящее время комик занимается продюсированием других проектов телеканала и ведет бизнес в Армении, передает портал 7days.ru.

В январе этого года Мартиросян пришел на шоу в качестве гостя. Совместно со своей новой коллегой по амплуа Юлией Сумачевой юморист презентовал новый проект.

Другой «долгожитель» Comedy Club Павел Воля также вот уже несколько выпусков не снимается в телешоу. По некоторой информации, телеведущего отстранили от работы в связи со скандалом по поводу оскорбления активистки.

В конце октября прошлого года появилась информация, что на телеканале ТНТ были приостановлены съемки многих юмористических передач в связи с отъездом комиков из России.

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