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Собянин: Новое жилье по программе реновации получили 36 тысяч московских семей

Евгений Жуков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Собянин: Новое жилье по программе реновации получили 36 тысяч московских семей
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Новоселами по программе реновации стали уже 36 тысяч столичных семей. Об этом в четверг, 16 марта, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге.

По его словам, городское руководство активно помогает участникам программы с переездом. На сегодняшний день за услугой уже обратились почти 80 процентов жителей новых домов. Заявку можно подать и онлайн — с помощью суперсервиса «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

В общей сложности по программе реновации в новые комфортные квартиры переедет около миллиона москвичей из 5175 домов, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
2/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Помимо этого, Сергей Собянин рассказал, что в Даниловском районе столицы продолжается реализация программы реновации. В два новых дома уже заселяются люди, еще один передадут под заселение в конце марта. Мэр также добавил, что в новостройки уже переехали 95 семей.

Более 2,2 тысячи жителей столицы получили новое жилье по программе реновации в феврале. При этом горожанам предоставили квартиры в том же районе, где находится их старое жилье, исключениями являются Зеленоград и Новая Москва.

Жилье Москва Сергей Собянин Реновация
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