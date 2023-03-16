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Голосование о проекте «Большая викторина» завершилось в «Активном гражданине»

Евгений Жуков
Город
Голосование о проекте «Большая викторина» завершилось в «Активном гражданине»
Фото: «Вечерняя Москва»

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование о специальном проекте «Большая викторина», в котором поучаствовали свыше 193 тысяч пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 16 марта.

По мнению участников первого сезона, самой интересной викториной стала «Новые станции московского метро». Она набрала 18 процентов голосов. Следом за ней идет викторина под названием «Прогулки по Москве», получившая 14 процентов. По восемь процентов голосов горожане отдали викторинам «Вкусная Москва», «Необычные жилые здания Москвы» и «Усадьбы Москвы».

Уровень сложности вопросов 26 процентов участников оценили на восемь баллов из десяти возможных. Еще 24 процента ответивших посчитали викторины очень сложными и выбрали максимальную оценку, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в проекте «Активный гражданин» появилось голосование, в рамках которого москвичи оценят мероприятия Недели городского хозяйства. Для участия в голосовании необходимо посетить Неделю городского хозяйства и открыть приложение «Активный гражданин» со включенной функцией геолокации.

Активный гражданин викторины Москва
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