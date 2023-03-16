Нежный ангел: что происходит на могиле певицы Юлии Началовой в годовщину ее смерти

Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Ровно четыре года назад, 16 марта, в возрасте 38 лет не стало певицы Юлии Началовой. Светлая, яркая и незабываемая звездочка с ангельским голосом — так говорят о ней сегодня многие коллеги по цеху и близкие друзья. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на месте захоронения артистки и пообщался с теми, для кого она была не просто большой звездой с экрана, а дорогим человеком.

Могила Юлии Началовой находится на 17-м участке возле широкой тропы. С самого утра к последнему пристанищу звезды шли люди, неся огромные букеты ярких цветов, плюшевых мишек и статуэтки ангелочков.

Подходя к большой посмертной фотографии артистки, многие не могли сдержать эмоций: слезы, вздохи и философские рассуждения о том, как много еще «она могла сделать и спеть». Каждый из присутствующих — всего их собралось около 30 человек — рассказывал, как дорога была ему певица.

Москвич по имени Андрей рассказал «ВМ», что относился к Началовой как к родной сестре. Мужчина был близким другом артистки и занимался похоронным процессом, когда Юлии не стало.

— Я люблю ее как родную, — сказал Андрей. — Это была настолько светлая и добрая девочка. Нежный ангел... Так грустно, что такие добрые и талантливые люди уходят очень рано из этой жизни.

Вместе с друзьями певицы Андрей сегодня пришел навестить не только могилу Юлии, но и, как он выразился, «Юрку Шатунова».

Следом приходили все новые и новые лица. Присутствующие любовались фотографией звезды, сокрушаясь, что ее больше нет.

Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

— Настолько она живая на этих портретах, которые на могиле, что, кажется, еще мгновение — и Юлечка перешагнет через рамку и выйдет к нам сюда... Как жаль, что это невозможно, — посетовала одна из присутствующих гостей.

Екатерина (имя изменено по просьбе собеседницы нашего корреспондента. — прим. «ВМ») рассказала, что могилы Началовой и Шатунова — самые посещаемые на Троекуровском кладбище.

— Правду говорят: к этим местам не зарастет народная тропа. Их (артистов. — прим. «ВМ») обожали! — воскликнула Екатерина.

Иные поклонники рассуждают, что через некоторое время люди станут все меньше посещать могилы этих звезд.

— Как бы там ни было, пока мы их помним — они живы всегда, — добавил один из участников беседы.

Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

В течение восьми лет Началова боролась с подагрой и системной красной волчанкой, а в последний год жизни еще и с сахарным диабетом второго типа.

Певица лечилась в разных странах, но в конце концов врачи сообщили артистке, что она уже не сможет победить подагру, так как обратилась к специалистам слишком поздно.

11 марта 2019 года Началову госпитализировали в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии с осложнениями от подагры и красной волчанки, с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной ноги, которая развилась после незначительной травмы и самостоятельного применения лидокаина.

Основной причиной смерти певицы Юлии Началовой, по словам ее отца, был абсцесс. Однако позже стало известно, что сердце знаменитости перестало биться из-за сепсиса (заражения крови).