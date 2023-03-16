Дополнительные «дачные» поезда начнут курсировать в конце марта на МЖД

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) 26 марта назначит 17 дополнительных поезда на наиболее популярные направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг, 16 марта.

— На наиболее востребованных направлениях ЦППК совместно с МЖД назначит 17 дополнительных поездов. Также у восьми электропоездов скорректирован маршрут следования, у 12 — периодичность курсирования, — говорится в сообщении.

Так, на Павелецком направлении изменится маршрут следования четырех поездов, а на Савеловском назначены два дополнительных поезда выходного дня. На Киевском же направлении поменяется периодичность курсирования пяти маршрутов.

Изменения связаны с переходом работы поездов на летний режим. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте перевозчика.

В феврале 2023 года пассажиропоток на МЖД увеличился до 54,1 миллиона человек. Этот показатель превысил на 8,9 процента данные за аналогичный период прошлого года. Пригородными поездами воспользовались 54,4 миллиона пассажиров.