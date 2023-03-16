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Дополнительные «дачные» поезда начнут курсировать в конце марта на МЖД

Евгений Жуков
Общество
Дополнительные «дачные» поезда начнут курсировать в конце марта на МЖД
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) 26 марта назначит 17 дополнительных поезда на наиболее популярные направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг, 16 марта.

— На наиболее востребованных направлениях ЦППК совместно с МЖД назначит 17 дополнительных поездов. Также у восьми электропоездов скорректирован маршрут следования, у 12 — периодичность курсирования, — говорится в сообщении.

Так, на Павелецком направлении изменится маршрут следования четырех поездов, а на Савеловском назначены два дополнительных поезда выходного дня. На Киевском же направлении поменяется периодичность курсирования пяти маршрутов.

Изменения связаны с переходом работы поездов на летний режим. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте перевозчика.

В феврале 2023 года пассажиропоток на МЖД увеличился до 54,1 миллиона человек. Этот показатель превысил на 8,9 процента данные за аналогичный период прошлого года. Пригородными поездами воспользовались 54,4 миллиона пассажиров.

Транспорт ЦППК Поезда
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