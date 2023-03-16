Москва заняла третье место в рейтинге городов с самыми богатыми женихами

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва вошла в тройку лидеров рейтинга городов с самыми богатыми женихами, поднявшись с седьмой строчки до третьей. Об этом в четверг, 16 марта, свидетельствуют данные аналитического центра SOKOLOV.

— Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV проанализировал продажи помолвочных и обручальных колец за 2022 год и выяснил, мужчины из каких городов готовы больше всего потратиться на кольцо возлюбленной. За полгода Москва поднялась с седьмой строчки рейтинга на третью, — говорится в сообщении.

Согласно проведенному исследованию, жители Москвы в 2022-м в среднем потратили 10 175 рублей на обручальное кольцо, что на 12 процентов больше, чем полгода назад. При этом средний чек на украшение составил 22 435 рублей.

Самыми популярными месяцами для покупки помолвочных колец среди москвичей стали июль и август. Чаще всего жители Москвы выбирают украшения из родированного и позолоченного серебра. Абсолютное большинство женихов, а именно 90 процентов, предпочитают приобретать кольца с фианитом.

Вторую строчку в рейтинге занял Саратов. Женихи из этого города чаще всего просили руки и сердца в июле и августе. Самыми популярными украшениями среди саратовцев были кольца с родированным золотом.

На первом месте рейтинга самых щедрых женихов расположились жители Санкт-Петербурга. Там на кольца для помолвки тратят в среднем 11 042 рубля. Согласно аналитике, девушек в Северной столице России звали замуж чаще всего в марте и августе.

Самыми экономными женихами оказались омичи и жители Перми. В Омске на кольца тратят в среднем меньше шести тысяч рублей и чаще выбирают серебряные кольца с фианитом.

Ночью 12 марта стартовал весенний сезон свадеб на станции метро «Маяковская». В этот день расписали три пары, при этом в общей сложности на станции поженилась уже более 60 горожан.