Весенний сезон свадеб стартовал на станции метро «Маяковская»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Ночью 12 марта стартовал весенний сезон свадеб на станции метро «Маяковская». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Ночью с 11 на 12 марта состоялись первые весенние церемонии на «Маяковской», которые открыли сезон свадеб в метро. На самой красивой станции молодожены обменялись кольцами под марш Мендельсона, — сказал он.

Заммэра поздравил молодоженов и пожелал им счастливой семейной жизни. В этот день расписали три пары, при этом в общей сложности на станции поженилась уже 31 пара. Кроме того, в день полного запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице впервые провели свадьбу в движущемся поезде «Москва-2020», цитирует Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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