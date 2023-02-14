Собянин рассказал об уникальных и необычных местах для бракосочетания в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В День всех влюбленных, 14 февраля, в столице поженятся свыше 400 пар. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Многие молодожены выбирают для свадьбы необычные локации в проекте «Новые адреса счастья». На выбор доступно уже более 30 площадок — в 1,5 раза больше, чем на старте проекта, — сказал он.

Глава города также подчеркнул, что популярность выездной регистрации выросла в Москве на 40 процентов. Самыми популярными выездными площадками оказались небоскребы «Москвы-Сити», гостиница «Националь» и особняк Спиридонова, написал мэр в своем Telegram-канале.

Недавно сообщалось, что москвичи стали чаще подавать заявления на регистрацию брака онлайн в 2023 году. В текущем году более 70 процентов столичных пар подали заявления на регистрацию брака дистанционно.

26 января начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева сообщила, что около 350 пар собираются заключить брак в «красивую дату» 23 февраля. Церемонии бракосочетания пройдут в двух самых популярных дворцах бракосочетания и на выездных локациях.