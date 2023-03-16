Экономист Матвеев дал совет российским инвесторам, держащим акции «Яндекса» на NASDAQ

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Частным инвесторам, которые держат акции отечественных компаний, котирующихся на нью-йоркской бирже NASDAQ, стоит дождаться, пока они перерегистрируются в России. Об этом «Вечерней Москве» рассказал независимый финансовый эксперт, автор проекта «Лесная биржа» Эдуард Матвеев.

Ранее стало известно, что NASDAQ 24 марта проведет делистинг (исключение из списка котировок) ценных бумаг ряда российских компаний. Среди них — «Яндекс», Ozon, Qiwi и HeadHunter.

Собеседник «ВМ» напомнил, что основные юрлица этих компаний зарегистрированы за пределами России. Так, материнская компания «Яндекса» — в Нидерландах, а Ozon, Qiwi и HeadHunter — на Кипре. Из-за этого их акции нельзя конвертировать и перевести на Московскую биржу (MOEX).

По сути, как отмечает Матвеев, российские инвесторы, владеющие американскими депозитарными акциями (ADS) этих компаний, находятся в подвешенном состоянии: они по-прежнему владеют акциями, но распоряжаться ими не могут.

— Поэтому в данном случае людям, у которых есть акции, например, «Яндекса» на NASDAQ, нужно ждать до тех пор, пока компания не зарегистрируется на территории России. И тогда их вопрос будет решен: компания через банк-эмитент конвертирует ADS в российские локальные акции на его счете в MOEX, — объяснил эксперт.

В «Яндексе» сообщили, что компания оспорит решение NASDAQ. Вне зависимости от решения нью-йоркской биржи ценные бумаги компании продолжат торговаться на Московской бирже. В Ozon заявили, что решение NASDAQ «никак не влияет на операционную деятельность компании», а также напомнили, что компания не находится под санкциями США или ЕС.

В свою очередь Мосбиржа подчеркнула, что продолжит торги ценными бумагами всех вышеперечисленных компаний в обычном режиме.

Напомним, 28 февраля 2022 года биржа NASDAQ приостановила торги акциями компаний с основным бизнесом в России.