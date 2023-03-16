Биржа NASDAQ уведомила HeadHunter, Qiwi, Ozon о делистинге их ценных бумаг

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Электронная биржа NASDAQ уведомила компании HeadHunter, Qiwi, «Яндекс», ЦИАН, Ozon о готовящемся делистинге их ценных бумаг. Об этом в среду, 15 марта, сообщается на сайте биржи.

Уточняется, что делистинг ценных бумаг пяти компаний из России осуществят 24 марта. Компании могут обжаловать решение в коллегии NASDAQ, которая рассматривает вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже.

Торги этими акциями были приостановлены с 28 февраля 2022 года.

Пресс-служба «Яндекса» сообщила, что в ближайшее время компания подаст апелляцию. В Ozon тоже заявили РБК, что компания «изучает процесс обжалования».

27 февраля акции TCS Group рухнули почти на 13 процентов после введения санкций Европейского союза. Стоимость расписок компании в начале основной сессии на Московской бирже снижалась на 12,77 процента — до 2305 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

До этого «Тинькофф инвестиции» решили приостановить торговлю иностранными ценными бумагами. Брокер отметил, что блокировку купленных ранее бумаг вводить не планируется.