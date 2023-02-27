Акции TCS Group рухнули почти на 13 процентов после введения санкций ЕС

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Стоимость расписок TCS в начале основной сессии на Московской бирже снижалась на 12,77 процента, до 2305 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:12 по московскому времени, стоимость расписок компании замедлила снижение до 2472,5 рубля за бумагу (-6,43 процента).

Накануне «Тинькофф инвестиции» решили приостановить торговлю иностранными ценными бумагами. Брокер отмечает, что блокировку купленных ранее бумаг вводить не планируется. В организации подчеркнули, что план переноса активов был продуман заранее, поэтому он займет не более трех недель.

В тот же день обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре заявил, что Россия смогла свести на нет западные санкции. Кроме того, Россия обуздала инфляцию, стабилизировала рубль, а также избежала катастрофы в промышленной сфере, отметил обозреватель.

В минувшую субботу, 25 февраля, Европейский союз принял десятый пакет санкций против России. В частности, ограничения ввели против «Альфа-банка», Росбанка и банка «Тинькофф».