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Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана арестовали на 14 суток

Евгений Силаев
Происшествия
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана арестовали на 14 суток
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал бывшего главу города Евгения Ройзмана* на 14 суток по делу о демонстрации экстремистской символики. Заседание прошло в четверг, 16 марта.

— Назначить Ройзману Евгению Вадимовичу наказание в виде 14 суток административного ареста, — цитирует решение судьи ТАСС.

16 марта стало известно о задержании экс-мэра. Позднее на него составили административный протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций» за публикацию в социальной сети «Вконтакте» соответствующего видеоролика. Защита Ройзмана заявила, что аккаунт ему не принадлежал.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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