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Приметы и советы

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержала полиция

Никита Худяков
Происшествия
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержала полиция
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* задержала полиция из-за демонстрации экстремистской символики. Об этом в четверг, 16 марта, сообщил его адвокат Владислав Идамжапов.

— Евгения Вадимовича будут доставлять в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Сотрудники полиции не разобрались в ситуации и допускают незаконное и необоснованное преследование, поскольку они считают, что Ройзман когда-то сделал репост экстремистской записи в соцсети «ВКонтакте», но он не являлся пользователем этой сети, — сказал он.

Адвокат добавил, что 16 марта в Ленинском районном суде Екатеринбурга пройдет рассмотрение дела. Идамжапов не уточнил, где произошло задержание, но отметил, что экс-мэру Екатеринбурга запрещено ходить в людные места по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, передает РИА Новости.

В ноябре 2022 года Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр физлиц-иноагентов экс-главу Екатеринбурга. Включение указанных лиц в список связано с «осуществлением политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках значится Украина.

В тот же месяц Ройзмана оштрафовали на 565 тысяч рублей из-за акции, которая прошла в Екатеринбурге в поддержку российской оппозиции. Сотрудники полиции, охранявшие митинг, запросили компенсацию у организаторов за свою работу, а также за потраченный бензин. Тогда для обеспечения правопорядка на мероприятии были привлечены 1527 полицейских, а также судебный транспорт.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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