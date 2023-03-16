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Приметы и советы

Нутрициолог Писарева назвала главную опасность вина для женского организма

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Нутрициолог Писарева назвала главную опасность вина для женского организма
Фото: Pixabay

Вино может негативно сказаться на женском организме, в частности, на коже. О пагубном влиянии этого напитка «Вечерней Москве» рассказала врач — диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, вино, как и любой алкоголь, очень сильно влияет на кожу.

— Постоянное употребление вина, особенно в большом количестве, сушит кожу, то есть выводит воду и обезвоживает организм, — поясняет эксперт. — Чтобы этого избежать, рекомендуется на один бокал вина выпивать в два раза больше воды.

Кроме того, красное вино может вызвать на женской коже покраснения. Все из-за содержащихся в нем микроэлементов.

— В красном вине содержится гистамин и тиамин, которые являются аллергенами для женского организма. У женщин, которые пьют большое количество красного вина, может появиться аллергическая реакция: кожа на лице и в зоне декольте покроется капиллярами, — предупреждает Писарева.

При этом важно понимать, что все зависит от количества потребляемого вина. По словам собеседницы «ВМ», нормальная дозировка для женщин — полбокала вина один раз в два–три дня. Диетолог рекомендует выбирать сухое вино натурального брожения, которое не содержит дополнительных сахаров, канцерогенов и улучшителей вкуса.

Между тем ежедневное употребление вина может привести к серьезным проблемам.

— Винный алкоголизм очень опасен особенно для женщин, — говорит Писарева. — Женщины к вину привыкают очень быстро: сначала это просто бокальчик за ужином, потом и в обед. А дальше уже нет аппетита без вина, ужин кажется не таким вкусным. И постепенно такая зависимость перерастает в алкоголизм.

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