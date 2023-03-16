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Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
Московская область, городской округ Кашира, Р-22 Каспий, 132-й километр Карта всех событий

В городском округе Кашира пять человек погибли в ДТП. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в четверг, 16 марта.

По ее словам, авария произошла на 132-м километре трассы Р-22 «Каспий» в районе 14 часов. Автомобиль Nissan Almera вылетел на встречную полосу движения и врезался в две другие машины. В результате аварии пять человек погибли и еще четверо пострадали. Они были госпитализированы.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Московской области

На месте работают оперативные службы. Выяснение обстоятельств произошедшего контролируется прокуратурой Подмосковья.

Другое ДТП произошло на проспекте Мира. Водитель каршеринга не справился с управлением и врезался в снегоуборочную технику.

Подмосковье Проверки Кашира Московская область ДТП
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