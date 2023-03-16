Водитель каршеринга въехал в уборочную технику на проспекте Мира
На проспекте Мира, рядом со станцией метро «ВДНХ», водитель каршеринга въехал в уборочную технику. Об этом в четверг, 16 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Авария случилась на проспект Мира, 150.
— Водитель каршеринга заблокирован в салоне автомобиля, производится деблокация, — рассказал источник «ВМ».
В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города.
15 марта в центре столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась на Ленинском проспекте, в районе пересечения с проездом Апакова. На месте работают оперативные службы города.
Другое ДТП произошло на 34-м километре МКАД. В результате столкновения несколько автомобилей вылетели на тротуар.