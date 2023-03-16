Правительство Франции повысило пенсионный возраст до 64 лет

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Во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Об этом в четверг, 16 марта, сообщила премьер-министр страны Элизабет Борн.

По ее словам, постепенное повышение пенсионного возраста начнется в сентябре 2023 года. К 2030 году он достигнет 64 лет.

— Эта реформа необходима. Я привержена нашей социальной модели, и эта реформа — плод компромисса, с которым согласились законодатели обеих палат парламента. Я готова взять на себя за него ответственность. Согласно статье 49.3 конституции правительство берет на себя ответственность за этот закон, — заявила Борн, чьи слова приводит РИА Новости.

Проект пенсионной реформы был предложен в октябре прошлого года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Изначально он предполагал постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.

В феврале этого года около миллиона французов вышли на акции протеста против пенсионной реформы. При этом профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» утверждал, что на протесты вышло 2,5 миллиона человек. Народные волнения прошли в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Нанте и других городах.