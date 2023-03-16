Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню моряка-подводника

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы 19 марта проведет онлайн-программу, подготовленную ко Дню моряка-подводника. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

Все желающие смогут посмотреть фильм «72 метра» режиссера Владимира Хотиненко. По сюжету картины, экипаж подводной лодки сталкивается с миной времен Великой Отечественной Войны. В результате повреждения судна моряки вынуждены ждать помощи спасателей.

Кроме того, в рамках онлайн-мероприятия запланирована лекция «История на почтовых марках», которую проведет филателист Ирина Павлова. Она расскажет об историях боевых подвигов советских подводников. Помимо этого, гости музей смогут увидеть посвященные этим событиям почтовые марки.

Музей Победы также запустил международный конкурс рисунков «Открытка Победы». Организаторы предложили всем желающим в рамках творческого состязания нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая.

14 марта в Музее Победы открылась выставка «Сильные духом». В экспозицию вошли более 50 раритетов, которые передали школьные музеи из Москвы и Ростова-на-Дону.