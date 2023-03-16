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Дания не допустит Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках»

Евгений Силаев
В мире
Дания не допустит Россию к расследованию взрывов на «Северных потоках»
Фото: Pixabay

Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом в четверг, 16 марта, сообщило издание Local Danmark.

— Министр иностранных дел Дании... заявил, что Дания не разрешит России принять участие в расследовании взрывов трубопроводов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что министр иностранных дел Дании пообещал предоставить России результаты расследования после его завершения, передает РИА Новости.

Недавно издание The New York Times опубликовало материал, в котором сообщается о новых разведданных по вопросу подрыва трубопроводов. По данным издания, диверсии на «Северных потоках» могла осуществить проукраинская группировка. При этом она якобы действовала без ведома правительства страны.

Россию никогда не включат в группу стран, занимающихся расследованием инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов. Это может раскрыть нелицеприятные подробности организованного США и рядом стран ЕС теракта, пояснил он.

Дания Россия Северный поток
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