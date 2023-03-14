«Всплывают новые подробности»: почему Россию не допускают к расследованию ЧП на «Северных потоках»

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Россию никогда не включат в группу стран, занимающихся расследованием инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», так как это может раскрыть нелицеприятные подробности организованного США и рядом стран ЕС теракта. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов.

По его словам, допуск России к месту происшествия позволит Москве убедиться, насколько теории о случившемся подрыве на газопроводах носят ложный характер.

— Прежде всего ни за что не допустят Россию к расследованию истории с «Северными потоками» США, — считает Светов. — Им абсолютно ни к чему, чтобы у Москвы появились козыри, которые ей позволят упрекать Вашингтон, в случае если инцидент имел искусственный характер. А ведь согласитесь, что версия о заезжих рыбаках, которые подплыли и каким-то удивительным образом подорвали газопроводы, звучит как минимум странно.

Эксперт отметил, что для совершения подобного теракта были использованы высокотехнологичные устройства, которые применяют, как правило, США при диверсиях.

— Это могли совершить США, Великобритания и Норвегия. Им теперь боязно, что мы можем узнать подробности этого теракта. Разумеется, Вашингтон и Лондон сделают все, чтобы Москва не смога и приблизиться к месту ЧП, — подчеркнул политолог.

По его мнению, после того как Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией, стало ясно, что информацию о расследованиях диверсии на газопроводах «Северных потоков» эти страны предоставляют не в полной мере либо в искаженном формате.

— Документы дали понять, что никто не делился с нами правдивой информацией. И такая тенденция продолжится, — заверил собеседник «ВМ».

Кроме того, всплывают новые подробности расследования, которые ставят под сомнения предыдущие версии, выдвигаемые западными странами, сообщил Светов.

— Оказывается, обнаруженный в 30 километрах от места взрыва на газопроводе «Северный поток» предмет не служит частью конструкции. И вполне возможно, что это взрывчатый элемент, который не был приведен в действие, — предположил политолог.

Вместо этого, коллективный Запад уверяет, что данная взрывчатка могла попасть на дно акватории у берегов Дании из некой яхты, заметил эксперт.

— Абсолютно фантастическая версия, которая еще больше запутывает нас всех. Ясно лишь одно: Запад целенаправленно создает препятствия для конструктивной работы над расследованием этого дела, — добавил политолог.

А отказ ЕС и США в допуске РФ к данному процессу лишний раз это подтверждает, заключил Светов.

14 марта Россия распространила в ООН копию переписки с ФРГ, Данией и Швецией, расследующих взрывы на трубопроводах «Северных потоков», сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

— Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности, — написал он в своем Telegram-канале.

Подробнее о том, кто, как и зачем совершил диверсию на «Северных потоках», а также о том, что об этом думают в России и на Западе, — в материале «ВМ».