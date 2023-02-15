«Цель — сделать Европу еще более зависимой»: зачем США взорвали «Северные потоки»

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История с подрывом газопроводов «Северный поток» обрастает новыми деталями. Причастность Соединенных Штатов к диверсии уже не вызывает сомнений. Но зачем американцы пошли на такой шаг? Ответ на этот вопрос — в материале «Вечерней Москвы».

Штаты решили взорвать российско-германские газопроводы по совокупности целого ряда причин. Две из них озвучил американский журналист-расследователь Сеймур Херш. На прошлой неделе он опубликовал подробно изложенную версию подрыва трех труб «Потоков».

Подрыв СП — «помощь» Украине

По данным Херша, администрация президента США Джо Байдена приняла решение уничтожить СП в декабре 2021 года. То есть еще до начала СВО. Но на тот момент американцы уже считали российскую военную спецоперацию неизбежной, а значит, нужно было обеспечить Киеву всестороннюю помощь.

Одна из форм такой «помощи» — уничтожение ключевой для Европы топливной артерии. Вот как Херш (со ссылкой на анонимный источник) пересказывает ход мыслей Белого дома:

— Пока Европа оставалась зависимой от трубопроводов с дешевым природным газом, Вашингтон опасался, что такие страны, как Германия, не захотят снабжать Украину деньгами и оружием, необходимыми для победы над Россией.

Не позволить Германии отменить санкции

Еще одна причина подрыва СП, по словам Херша, связана напрямую с Германией. Именно эта страна больше всего была зависима от российского газа. К тому же обе ветки «Северных потоков» — совместный проект российских и немецких компаний.

В Белом доме опасались, что на фоне неудачного для Запада положения дел на Украине немцы решат выйти из санкций против России.

— СП-2 приостановила сама Германия, а не международные рестрикции, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы, — рассказал Херш в недавнем интервью.

Сделать Европу более зависимой от Штатов

Штатам изначально не нравилась идея строительства СП-2 — еще одной ветки мощного газопровода, который позволил бы стать немецкой промышленности более конкурентоспособной.

Еще до начала СВО американские политики открыто угрожали уничтожить «Потоки». Вот, например, о чем говорил Джо Байден в начале февраля прошлого года:

— Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины вновь, то «Северного потока — 2» не будет, мы положим ему конец.

Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков полагает, что уничтожение СП позволило США поставить Европу в еще более зависимое положение по отношению к себе.

— Цель теракта на СП — сделать Европу еще более зависимой, — сказал Марков в беседе с «ВМ». — Теперь страны Евросоюза вынуждены покупать дорогой сжиженный природный газ из Америки. А из-за энергетического кризиса европейские компании все чаще переносят свое производство в Штаты.

Подробнее о том, кто, как и зачем совершил диверсию на «Северных потоках», а также что об этом думают в России и на Западе, — в материале «ВМ».