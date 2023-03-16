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«Думают, что помогают, но это не так»: главные ошибки при лечении ОРВИ и гриппа

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Думают, что помогают, но это не так»: главные ошибки при лечении ОРВИ и гриппа
Фото: Pixabay

При самостоятельном лечении гриппа и ОРВИ люди часто допускают ошибки, которые затягивают процесс выздоровления. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, есть несколько распространенных просчетов. Среди них:

  • Прием антибиотиков без назначения

Принимая антибактериальные препараты, люди думают, что помогают себе, но это не так. Антибиотики не воздействуют на вирус. Принимая их без показаний, нарушается работа иммунной системы и микробиоты, а также развивается антибиотикорезистентность.

  • Использование препаратов, которые воздействуют на симптомы заболевания

Температура — признак естественной борьбы организма с инфекцией. Как рассказала специалист, когда люди принимают препараты при температуре 37, создается иллюзия выздоровления, хотя это не так, организму еще нужно восстановиться.

  • Несоблюдение постельного режима

Благодаря приему жаропонижающих препаратов люди снимают основные симптомы болезни и возвращаются к привычному образу жизни — ходят на работу, занимаются спортом и контактируют с другими людьми.

Доктор отметила, что в первые дни болезни лучше соблюдать постельный режим.

Врач-иммунолог рассказала о способах приема антибиотиков и чем опасен их прием без назначения. Бесконтрольный прием лекарств, по ее словам, может затянуть болезнь.

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