Собянин наградил сотрудников Комплекса городского хозяйства Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды сотрудникам Комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы. Торжественное мероприятие состоялось в четверг, 16 марта.

— С праздником, друзья! Хотел бы сказать слова благодарности от себя лично, президента Российской Федерации, от всех москвичей. Спасибо вам! Низкий поклон, — заявил глава города.

Так, 10 специалистов удостоились звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города». Аналогичное число работников получили благодарственное письмо мэра Москвы.

Кроме того, заместитель главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Награждение прошло накануне Дня работников жилищно-коммунального хозяйства, передает ТАСС.

7 марта Сергей Собянин накануне Международного женского дня вручил государственные и городские награды жительницам столицы. В рамках мероприятия ряд москвичек были награждены орденом Пирогова, орденом Почета, медалями Луки Крымского.