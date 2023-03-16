Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Американские ученые обнаружили гормон трезвости

Евгений Силаев
В мире
Американские ученые обнаружили гормон трезвости
Фото: shutterstock

Американские ученые смогли найти гормон трезвости благодаря экспериментам на мышах. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Cell Metabolism.

Гормон, снижающий эффект от алкогольного опьянения, известен как FGF21. Он вырабатывается в печени в результате стрессов.

Ученые из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса открыли новые возможности гормона. Для этого они разделили лабораторных мышей на четыре группы. Первым дали чистый этанол, вторые получили повышенную дозу FGF21, а у третьих отключили синтез гормона. Четвертая группа стала контрольной.

В результате исследования выяснилось, что мыши, у которых совсем не было гормона, справились с последствиями опьянения за шесть часов. Первая группа мышей восстановилась за четыре часа, а вторая — за полтора, пишет Cell Metabolism.

— Сейчас мы более глубоко исследуем нейронные пути, с помощью которых FGF21 оказывает свое отрезвляющее действие, — заявили ученые.

Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о вреде вина для женского организма. По ее словам, сильнее всего от алкоголя пострадает кожа.

Алкоголь США Ученые
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Оскароносный междусобойчик: почему нас больше не удивляет американская кинопремия

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Игорь Матвеев
Игорь Матвеев

Создана матрица безопасности

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Международные отношения: сколько собрали российские фильмы в зарубежном прокате

Все мнения
О проекте