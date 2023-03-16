Американские ученые обнаружили гормон трезвости

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Американские ученые смогли найти гормон трезвости благодаря экспериментам на мышах. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании Cell Metabolism.

Гормон, снижающий эффект от алкогольного опьянения, известен как FGF21. Он вырабатывается в печени в результате стрессов.

Ученые из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса открыли новые возможности гормона. Для этого они разделили лабораторных мышей на четыре группы. Первым дали чистый этанол, вторые получили повышенную дозу FGF21, а у третьих отключили синтез гормона. Четвертая группа стала контрольной.

В результате исследования выяснилось, что мыши, у которых совсем не было гормона, справились с последствиями опьянения за шесть часов. Первая группа мышей восстановилась за четыре часа, а вторая — за полтора, пишет Cell Metabolism.

— Сейчас мы более глубоко исследуем нейронные пути, с помощью которых FGF21 оказывает свое отрезвляющее действие, — заявили ученые.

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