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Украинские беженцы в Берлина подняли бунт, причиной которого стал карантин из-за ветрянки. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает со ссылкой на социальные сети одной из беженок «Страна.ua».

Оказалось, что у одного из детей в палаточном городке беженцев обнаружили ветрянку. Примечательно, что этот факт игнорировали около недели, однако после внезапно закрыли городок на карантин.

Из-за этого, а также по причине возникших сразу же проблем с обеспечением пищей детей, жители палаточного городка пришли в бешенство. Свой пост одна из беженок сопроводила хэштегом «БунтУкраинскихБеженцевБерлин», передает РИА Новости.

Решение польских властей обязать беженцев с Украины оплачивать половину расходов на жилье является «ударом» по украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразили в статье издания Daily Express. Данное решение распространяется на тех беженцев, которые находятся в республике более 120 дней. С 1 марта они обязаны оплачивать половину стоимости проживания.

14 февраля обозреватель издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что бандеровцам, приехавшим в Польшу в качестве беженцев, не рады в республике.