Полиция задержала 14-летнего подростка за убийство восьми человек в Мексике

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Двух молодых людей, одному из которых 14 лет задержали мексиканские силовики. Их подозревают в убийстве восьми человек. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе полиции страны.

— За убийство восьми человек в штате Мехико были задержаны двое молодых людей, — говорится в сообщении.

По версии правоохранительных органов, молодые люди напали на семейный праздник в январе. Они подъехали в празднующим на мотоцикле и открыли по ним стрельбу. Кроме восьми погибших еще семь человек, в том числе дети в возрасте трех и 14 лет, были ранены.

Убийцы были членами местной банды преступников, лидер которой также был задержан в ходе операции силовиков, передает РЕН ТВ.

Убийство произошло в одном из кафе в Подольске. В ночь с 11 на 12 марта в нем отдыхали две компании людей. В какой-то момент между двумя посетителями вспыхнула ссора, и один ударил другого ножом, после чего скрылся. От полученных ран мужчина скончался в больнице. Следственный комитет задержал подозреваемого, а после выложил видео проверки показаний на местности.