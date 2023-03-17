Врач дал советы по улучшению качества сна

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Чтобы не ухудшить качество сна, следует отказаться от курения и употребления красного мяса и орехов по вечерам. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как можно улучшить свой сон.

— Кефир имеет безусловную пользу. Он является источником кальция, который хорошо усваивается в вечернее время, ферментов, витаминов: А, В, С. Поэтому, если у человека нет противопоказаний и индивидуальной непереносимости, то это хороший способ снять симптомы голода и альтернатива желанию съесть что-то менее полезное на ночь, — рассказал он.

А вот ухудшить качество сна или вовсе довести себя до бессонницы можно, употребляя вечером жирную и тяжелую пищу. Ее лучше заменит легкими, диетическими закусками. Например, отварить нежирное мясо. Также следует избегать сахара, даже если он во фруктах, передает слова Тяжельникова РИА Новости.

Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин назвал четыре стадии депривации сна.

По ее словам, первая стадия — когда без сна человеку приходится провести 24 часа.

Сонный паралич — функциональное нарушение головного мозга, когда он одновременно находится в состоянии бодрствования и быстрого сна. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами особенности состояния, кто больше подвержен рецидивам и может ли оно свидетельствовать о наличии других заболеваний.