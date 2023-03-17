Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области, задержаны три пособника Вооружённых сил Украины. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

— Подразделения военной полиции во взаимодействии с силовыми структурами других ведомств был предотвращен очередной акт терроризма в отношении мирного населения на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях Запорожской области, — заявил он.

По словам Кодряна, российскими силовиками были задержаны три человека, сотрудничавших с украинскими военными. Также силовики обнаружили два тайника с оружием и взрывчаткой, которая вскоре была уничтожена, передает РИА Новости.

Сотрудники ФСБ 6 марта предотвратили покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Оно, как уточняется, было организовано украинскими спецслужбами.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

По мнению политолога Алексея Живова, еще два месяца назад западные эксперты обещали, что начало марта определит будущее Украины, поскольку многое в ситуации с военным конфликтом для Киева прояснится. Однако в дальнейшем никакие прогнозы не сбылись.