Москвичи смогут получить справку об обучении ребенка в электронном дневнике МЭШ

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В столице упростили процесс оформления справки об обучении ребенка в образовательном учреждении: теперь ее можно получить в электронном дневнике Московской электронной школы (МЭШ). Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы продолжаем непрерывно развивать цифровые сервисы Московской электронной школы для удобства их пользователей. Теперь в дневнике МЭШ родитель может оформить электронную справку об обучении ребенка в школе. Ежегодно до полумиллиона таких справок выдается в бумажном виде, — сказала она.

По словам заммэра, документ автоматически сформируется в течение трех минут и будет подписан электронной подписью. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, ежегодно в школах выдают до 500 тысяч таких справок.

Также стало известно, что в мобильном приложении «Дневник МЭШ» появилась лента новостей в формате историй, где отображается ряд интерактивных слайдов с изображениями и подписями.

28 февраля правительство столицы утвердило приоритетные планы развития столичного образования на 2023 год. Мэр города Сергей Собянин добавил, что за школьные парты в этом году сели свыше миллиона детей, в том числе около 119 тысяч первоклассников.