Более 1,5 миллиона задач выполнили участники проекта «Город заданий»

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Самыми популярными в проекте «Город заданий» стали задачи, связанные с тестированием чат-бота Александры, устранением проблемы на портале «Наш город», а также с посещением тренировок. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— Проект «Город заданий» начал работу в январе 2022 года. С тех пор его участники успешно выполнили более 1,5 миллиона задач. Некоторые из заданий «одноразовые» — они исчезают из каталога после того, как их выполняет один пользователь, — говорится в сообщении.

Так, москвичи сдают нормы ГТО, записываются на спортивные тренировки и пишут рассказы о своем районе. Кроме того, жители столицы оценивают качество книг из библиотечного фонда.

Самыми популярными заданиями стали опровержение или подтверждение устранения недочета по сообщению на портале «Наш город», тестирование чат-бота Александры и посещение тренировок, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в проекте «Активный гражданин» появилось голосование, в рамках которого москвичи оценят мероприятия Недели городского хозяйства. Для участия в голосовании необходимо посетить Неделю городского хозяйства и открыть приложение «Активный гражданин» с включенной функцией геолокации.