Удобные инструменты для оплаты городских услуг появились в сервисе «Мои платежи»

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Чтобы пользователи могли максимально удобно и быстро найти и оплатить счета, в сервисе «Мои платежи» созданы специальные полезные инструменты. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

— Сейчас на mos.ru и в городских мобильных приложениях можно оплатить уже более девяти тысяч услуг. Этой возможностью с момента запуска сервиса воспользовались более 67 миллионов раз, из них около пяти миллионов раз — с начала 2023 года, — сказал он.

По словам Новикова, жители столицы при помощи платежных инструментов сервиса могут вовремя получать и оплачивать счета. Созданные шаблоны избавляют москвичей от необходимости вручную вносить данные для оплаты. Кроме того, для повторяющихся услуг есть возможность подключения автоплатежа, передает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что в прошлом году на портале mos.ru зарегистрировались более 600 тысяч новых пользователей, а общее число аккаунтов за все время работы сайта превысило 15,1 миллиона. Министр правительства столицы, глава городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что за прошедший год mos.ru стал еще удобнее: там появились новые услуги, сервисы и другие полезные функции для разных категорий пользователей.