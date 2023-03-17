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Свыше трех тысяч москвичей получили квартиры по реновации с конца декабря 2022 года

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Свыше трех тысяч москвичей получили квартиры по реновации с конца декабря 2022 года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Свыше трех тысяч москвичей получили квартиры в 13 новостройках, переданных под заселение по программе реновации в конце декабря. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Квартиры предложили 5,9 тысячи горожан из 66 старых домов, к их осмотру москвичи приступили в январе. За прошедшее время почти 5,5 тысячи жителей определились с выбором равнозначного жилья, из них более трех тысяч уже заключили договоры на новые квартиры, — сказал он.

По словам Гамана, оставшиеся горожане продолжают знакомиться с предложенными вариантами. Жителям предлагают квартиры в том же районе города, в котором расположен дом, включенный в программу реновации. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, только в Зеленограде и Новой Москве переселение проходит в пределах округа.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что новоселами по программе реновации стали уже 36 тысяч столичных семей. По его словам, городское руководство активно помогает участникам программы с переездом. На сегодняшний день за услугой уже обратились почти 80 процентов жителей новых домов.

Недвижимость Жилье Максим Гаман Москва Реновация
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