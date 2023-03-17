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Трамваи № 6 задерживаются на улице Героев Панфиловцев

Араз Салехов
Происшествия
Трамваи № 6 задерживаются на улице Героев Панфиловцев
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Героев Панфиловцев Карта всех событий

На улице Героев Панфиловцев задерживаются трамваи № 6. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что задержка трамваев произошла в районе остановки «Братцево».

За январь и февраль трамваи в Москве суммарно задержались на 15 часов из-за дорожно-транспортных происшествий и посторонних машин на путях. Происшествия на путях способны локально остановить работу сразу нескольких маршрутов.

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