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Приметы и советы

Летающие на Superjet авиакомпании столкнулись с нехваткой свечей зажигания из США

Араз Салехов
Общество
Летающие на Superjet авиакомпании столкнулись с нехваткой свечей зажигания из США
Фото: АГН Москва

Российские операторы региональных самолетов Superjet 100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146. Об этом РБК рассказали собеседники в шести авиакомпаниях, эксплуатирующих такие самолеты.

— Это ставит под угрозу выполнение программы полетов по перевозке пассажиров, в том числе социально значимых, — сказал первый заместитель гендиректора «ИрАэро» Владимир Панфилов.

Гендиректор компании Юрий Лапин подтвердил, что в перспективе эта проблема может сказаться на интенсивности полетов Superjet. Однако на текущий момент эта проблема не является ключевой. В свою очередь представитель «Ростеха» заявил, что импортозамещение по всей востребованной номенклатуре изделий для Superjet, включая свечи зажигания, «идет полным ходом», сообщает издание.

Год назад против отечественной гражданской авиации ввели беспрецедентные санкции. Крупнейшие производители самолетов Airbus (ЕС) и Boeing (США) оборвали сотрудничество с авиакомпаниями из России, а зарубежные лизингодатели потребовали от них вернуть все арендованные лайнеры. Несмотря на это, перевозчики смогли адаптироваться к новым реалиям, а правительство разработало программу развития авиаотрасли на ближайшие семь лет. О настоящем и будущем российской пассажирской авиации — в материале «Вечерней Москвы».

Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) Россия Самолеты
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