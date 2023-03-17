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Хиромант Чурон рассказала, на каком пальце нужно носить кольцо для привлечения удачи

Никита Худяков
Общество
Хиромант Чурон рассказала, на каком пальце нужно носить кольцо для привлечения удачи
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Для привлечения удачи кольцо нужно носить на указательном пальце. Об этом в пятницу, 17 марта, заявила хиромант Татьяна Чурон.

— Кольцо на указательном пальце принесет удачу и успех. Особенно важно носить украшение на нем застенчивым и нерешительным людям — это поможет им поверить в свои силы, — сказала она.

Хиромант добавила, что этот палец отвечает за независимость, целеустремленность и честолюбие. Кроме того, он определяет степень щедрости, общительности и доброжелательности, а также влияет на взаимодействие с окружающими.

Если у человека тревожное состояние, то следует носить кольцо на среднем пальце, а тем, кому не хватает силы воли и энергичности, — на большом.

Безымянный палец отвечает за творческие способности и самореализацию. Кольцо на нем поможет добиться богатства и славы. Людям, деятельность которых зависит от красноречия и гибкости ума, следует носить кольцо на мизинце, передает «Москва 24».

Главных астрологических событий в марте будет сразу два. Причем оба — глобального масштаба. По просьбе читателей «Вечерней Москвы» ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказала, чего ждать знакам зодиака в этом месяце.

Украшения хиромантия Психология
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