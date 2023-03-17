Ефимов: В Тропарево-Никулине построят 44,5 тысячи «квадратов» недвижимости по программе КРТ

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в районе Тропарево-Никулино планируется построить общественно-деловые и коммунальные объекты. Об этом в пятницу, 17 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Территория общей площадью 16,79 гектара состоит из двух участков, прилегающих к Востряковскому и Боровскому шоссе. Там планируется построить около 44,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых и коммунальных объектов, что позволит создать около 1,2 тысячи рабочих мест, — отметил представитель мэрии.

Заммэра также добавил, что для реализации инициативы будет инвестировано порядка пяти миллиардов рублей. В настоящее время данные площадки используются нерационально, поскольку там находятся складские помещения, стоянка спецтехники, гаражи, автобаза и пустырь.

По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества города Максима Гамана, на участках в Тропарево-Никулине московское руководство планирует построить социальную инфраструктуру, а именно здания для размещения подстанции скорой помощи и для отдела внутренних дел МВД России. Кроме того, на одном из участков будет построен коммунальный объект для ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».

Городские власти заключили с правообладателями земельных участков договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории на улице Новая Ипатовка. Инвесторы построят в районе Коптево общественно-деловую, социальную и жилую недвижимость.