Сергунина: В Москве в этом году запланировано почти 70 потоков программ наставничества для предпринимателей

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Почти 70 потоков программ наставничества для предпринимателей запланировано в Москве в 2023 году. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Обучение с наставником — одна из самых востребованных нефинансовых мер поддержки бизнеса, которую оказывает Правительство Москвы. В этом году было решено усилить образовательное направление и организовать дополнительные потоки. Присоединиться к ним смогут больше семи тысяч как действующих, так и начинающих предпринимателей, — рассказала Сергунина.

По словам заммэра, 37 потоков запланированы в рамках программы «Стартап-школа МБМ». Она рассчитана на самозанятых, работников сферы общепита, креативного сектора и других направлений.

Кроме того, планируется проведение 13 потоков курса «Бизнес апгрейд». За пять дней предпринимателям помогут создать проект развития компании, составить портрет целевой аудитории и познакомиться с современными подходами к продажам.

Помимо этого, в течение всего 2023 года можно будет присоединиться к другим программам. В частности, речь идет об «Онлайн-акселераторе» и проекте «Маркетплейсы: от старта до прибыли».

Накануне Наталья Сергунина рассказала, что столичные предприниматели начали активно поставлять продукцию в страны Латинской Америки. Производители при помощи правительства Москвы экспортируют ряд товаров, в том числе панели для отделки зданий и биометрические системы безопасности.