Наталья Сергунина пригласила предпринимателей принять участие в программах Московского экспортного центра

Фото: пресс-служба ДПиИР

Столичные предприниматели при поддержке города приступили к активным поставкам в страны Латинской Америки. Об этом в четверг, 16 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Многие контракты удалось заключить благодаря участию предприятий в программах Московского экспортного центра. Через них столичные производители находят новых зарубежных партнеров.

— Осенью состоится бизнес-миссия в Бразилии. В Москве запланировали проведение переговоров с потенциальными клиентами из Аргентины и Мексики. Оставить заявку на участие в программах желающие могут на сайте центра, — сообщила Наталья Сергунина.

По словам заммэра, предприятия столицы при помощи Москвы экспортируют различные товары: панели для отделки зданий, биометрические системы безопасности и многое другое.

Фото: пресс-служба ДПиИР

В 2022 году стартовала программа поддержки размещения и продвижения продукции на латинском онлайн-маркетплейсе. На бразильском рынке появились изделия от московских производителей товаров для дома, настольных игр, детской одежды.

В апреле в Москве начнется приемная кампания в школах искусств и колледжах. Дни открытых дверей помогут будущим ученикам определиться с выбором, познакомиться с преподавателями и программами.