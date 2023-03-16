Наталья Сергунина пригласила предпринимателей принять участие в программах Московского экспортного центра
Столичные предприниматели при поддержке города приступили к активным поставкам в страны Латинской Америки. Об этом в четверг, 16 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Многие контракты удалось заключить благодаря участию предприятий в программах Московского экспортного центра. Через них столичные производители находят новых зарубежных партнеров.
— Осенью состоится бизнес-миссия в Бразилии. В Москве запланировали проведение переговоров с потенциальными клиентами из Аргентины и Мексики. Оставить заявку на участие в программах желающие могут на сайте центра, — сообщила Наталья Сергунина.
По словам заммэра, предприятия столицы при помощи Москвы экспортируют различные товары: панели для отделки зданий, биометрические системы безопасности и многое другое.
В 2022 году стартовала программа поддержки размещения и продвижения продукции на латинском онлайн-маркетплейсе. На бразильском рынке появились изделия от московских производителей товаров для дома, настольных игр, детской одежды.
В апреле в Москве начнется приемная кампания в школах искусств и колледжах. Дни открытых дверей помогут будущим ученикам определиться с выбором, познакомиться с преподавателями и программами.