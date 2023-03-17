Мужчина до смерти избил возлюбленную из-за ревности в Подмосковье

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Московская область, Электросталь, улица Тевосяна Карта всех событий

Жителя подмосковной Электростали обвинили в убийстве сожительницы. Об этом в пятницу, 17 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, накануне 28-летний мужчина в ходе ссоры из-за ревности ударил свою 31-летнюю возлюбленную руками в область головы. От полученных травм потерпевшая скончалась. Инцидент произошел на улице Тевосяна.

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Позже следователи выяснили, что злоумышленник неоднократно был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчине предъявили обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

2 марта в Санкт-Петербурге задержали маньяка, который 20 лет назад изнасиловал и убил местную жительницу. Само преступление произошло ночью 16 марта 2002 года в Фонарном переулке. Злоумышленник напал на 19-летнюю девушку, избил и изнасиловал ее. После этого маньяк задушил жертву и скрылся.