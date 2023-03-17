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Мужчина до смерти избил возлюбленную из-за ревности в Подмосковье

Араз Салехов
Происшествия
Мужчина до смерти избил возлюбленную из-за ревности в Подмосковье
Фото: gov.spb.ru
Московская область, Электросталь, улица Тевосяна Карта всех событий

Жителя подмосковной Электростали обвинили в убийстве сожительницы. Об этом в пятницу, 17 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, накануне 28-летний мужчина в ходе ссоры из-за ревности ударил свою 31-летнюю возлюбленную руками в область головы. От полученных травм потерпевшая скончалась. Инцидент произошел на улице Тевосяна.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Позже следователи выяснили, что злоумышленник неоднократно был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчине предъявили обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

2 марта в Санкт-Петербурге задержали маньяка, который 20 лет назад изнасиловал и убил местную жительницу. Само преступление произошло ночью 16 марта 2002 года в Фонарном переулке. Злоумышленник напал на 19-летнюю девушку, избил и изнасиловал ее. После этого маньяк задушил жертву и скрылся.

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