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Приметы и советы

Названы пять ошибок, которые мешают сбросить лишний вес

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы пять ошибок, которые мешают сбросить лишний вес
Фото: shutterstock

Диетолог Марина Купфер рассказала, каких ошибок следует избегать при планировании рациона желающим похудеть.

Первая ошибка — постоянно сидеть на диете. В этом случае замедляется метаболизм, организму не хватает энергии, и вместо сжигания калорий он начинает их запасать.

Также не стоит пропускать завтраки. Утренний прием пищи важен для человека, в него стоит включить продукты, богатые белком.

Стоит исключить вредные перекусы в течение дня. Это ведет к повышению сахара и инсулина в крови, что тормозит процесс похудения. При этом не стоит полностью отказываться от жиров. Они необходимы для полноценной работы организма.

Диетолог пояснила, что еще одна ошибка — это постоянный недосып. Невыспавшиеся люди постоянно хотят есть, а также им сложнее контролировать потребление вредной пищи, передает Life.ru.

Ранее диетологи рассказали, что для избавления от лишнего веса стоит сократить потребление быстрых углеводов и заменить обычный хлеб на цельнозерновой. Если вы привыкли есть мясные блюда каждый день, то раз в неделю стоит готовить только вегетарианские блюда, а в течение еще одного дня — заменить мясо на рыбу, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Людям, которые хотят похудеть, легче заплатить за программу марафона «все включено», где нет индивидуального подхода. Но это не всегда может привести к желаемому результату. Об этом рассказала дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.

Здоровье Правильное питание Лишний вес
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